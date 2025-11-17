Одна из популярных конспирологических версий о причинах начала коррупционного скандала с ближайшим соратником президента Тимуром Миндичем объясняет их попытками Дональда Трампа принудить Владимира Зеленского ускорить переговоры о завершении войны, приняв российские условия: передачу всей Донецкой области и др.



Мы уже объясняли, почему эта версия не имеет отношения к реальности: атака на Зеленского сейчас осуществляется преимущественно силами, никак с Трампом не связанными - созданными при поддержке Демократической партии США антикоррупционными органами и грантовыми структурами под патронатом и при поддержке европейцев. И эти силы совсем не "партия мира". Наоборот: они традиционно выступают против любых компромиссов с РФ, за войну до победного конца, и даже намеки на такие компромиссы называют предательством и капитуляцией.



Более того, даже если допустить, что Трамп действительно хотел бы надавить на Зеленского, чтобы тот принял условия Владимира Путина, и что Зеленский готов такому давлению уступить, то коррупционный скандал с Миндичем затруднил бы реализацию этого плана. По позициям Зеленского нанесен очень серьезный удар. И в таких условиях президент все меньше способен на некие резкие движения, чреватые обострением внутриполитической ситуации. А возможные уступки по условиям завершения войны как раз относятся к таким движениям. Напомним, Зеленскому уже поступали угрозы из радикальных кругов, что если он согласится на передачу всей Донецкой области России, то это обернется для него не только политической, но и физической смертью.

В связи с этим в ходу альтернативная конспирологическая версия, согласно которой дело Миндича раскручивают по заказу западной "партии войны", чтобы поставить Зеленского под полный контроль и не допустить принятия им предложений Трампа об уступках России и побудить воевать дальше.



Впрочем, какими бы ни были мотивы инициаторов коррупционного скандала, дальнейшее развитие ситуации и условия завершения войны будут определять главным образом объективные факторы. В первую очередь – это ситуация на фронте, ситуация внутри Украины и ситуация с западной помощью. И по всем трем пунктам положение для Киева складывается угрожающе. Причем "Миндич-гейт" резко усугубляет все проблемы.



На фронте нарастает преимущество РФ, причиной которого в значительной степени является нехватка личного состава у ВСУ и падение боевого духа в армии, проявлением чего, в частности, стал рост дезертирства. Коррупционный же скандал еще больше увеличивает число уклонистов и бегущих в самоволку.



Европа, на плечи которой сейчас легла вся финансовая поддержка Украины, и до коррупционного скандала испытывала трудности в изыскании средств. Теперь же, после разоблачений масштабной коррупции, как признают сами европейские лидеры, ситуация с этим еще более усложнилась.

Что касается внутренней ситуации, то коррупционный скандал поставил страну перед лицом острейшего политического кризиса, резко подорвал доверие к власти и лично к Зеленскому.



Если все эти негативные факторы в ближайшее время не будут купированы, то украинская власть и ее западные партнеры окажутся перед лицом необходимости тяжелых решений об уступках ради завершения войны, чтобы избежать полного коллапса обороны и государства. Особенно в случае, если политический кризис приведет к уходу с поста Зеленского и новые руководители страны объявят о необходимости болезненных компромиссов, свалив всю ответственность за это на провалы предшественника.



Впрочем, это не единственный сценарий. Ответом власти (кто бы ее не представлял после коррупционного скандала) и европейских партнеров на ухудшение ситуации могут стать не компромиссы для скорейшего завершения войны, а снижение мобилизационного возраста, применение репрессивных механизмов против уклонистов и дезертиров, общее ужесточение внутренней политики и затягивание поясов населением.



Это продлит войну, но может и не изменить общую негативную тенденцию.