Близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины на вип-такси.

Об этом сообщает проект "Схемы", который принадлежит Радио Свобода.

По их данным, для выезда из Украины Миндич воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс".

Якобы, он выезжал на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса.

Миндич, по информации источников издания, выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября. Это произошло за несколько часов до обысков в его квартире детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как мы писали, на записях прослушки Миндича и участников его коррупционной схемы упоминается и сам Зеленский. Многие предполагают, что детективы НАБУ записали и непосредственно разговоры с его участием, однако пока они не обнародованы.

Подробнее о скандале с Миндичем и его последствиях мы писали в отдельном материале.

