Олигарх Игорь Коломойский, который уже два года сидит в следственном изоляторе, прокомментировал громкий коррупционный скандал с участием близкого Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Коломойский уверен, что Миндича делают крайним в этой истории, то есть возлагают на него ответственность за проступок, совершённый кем-то более важным.

Об этом он сказал журналисту в суде.

Коломойски признался, что, естественно, следит за скандалом, и заявил, что до попадания в круг Зеленского Миндич был хорошим человеком. Он добавил, что общался с ним до начала скандала и у них были хорошие отношения.

"Я считаю, что Миндич - это стрелочник, вообще никакого отношения не имеет", - сказал Коломойский.

Между тем в близком окружении Зеленского уверены, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов причастны к расследованию дела Миндича. По данным источников "Страны", в течение нескольких недель накануне обнародования информации по делу Миндича Коломойский часто выезжал на допросы в НАБУ, откуда возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым, рассказывая, что "Зеленскому скоро конец".

