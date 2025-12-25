Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину рассадником коррупции, а её уровень невероятным. Также он признал "абсолютной ошибкой" свою работу в украинской энергетической компании Burisma.

Об этом он заявил в подкасте "Шоу Шона Райана", его слова передает американский таблоид New York Post.

Несмотря на минимальные знания и опыт в области энергетики, Байден-младший в 2014 году вошел в совет директоров Burisma, принадлежавшей экс-министру экологии Николаю Злочевскому, и возглавил юридическое подразделение фирмы. Хотя за всё время своей работы в компании он ни разу не посетил Украину по деловым вопросам, Burisma Holdings платила ему 1 миллион долларов в год.

"Я был очень, очень наивен в отношении того, каким змеиным гнездом является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение! Это была абсолютная ошибка (работа в Burisma - Ред.) не из-за того, что я сделал что-то, за что мне стыдно или что вызывает у меня какие-либо противоречивые чувства в связи с тем, что я делал для Burisma. А из-за политической позиции, в которую это поставило нас всех", - сказал сын Байдена.

В подкасте он упомянул и госкомпанию "Нафтогаз", назвав её, "вероятно, одной из самых коррумпированных организаций в мире".

Также Хантер раскритиковал "по-настоящему отвратительных лицемеров" из администрации Барака Обамы, которые якобы вынудили его покинуть работу политического лоббиста из-за конфликта интересов, поскольку его отец стал вице-президентом при Обаме.

Противники демократов и трамписты из-за работы Хантера в Burisma обвиняли семью Байдена в коррупционных связях с Украиной. Между тем в 2024 году Байден-младший заявил конгрессу, что вошёл в совет директоров Burisma для борьбы с российской агрессией.

Республиканцы ловили Хантера на лжи во время дачи показаний законодателям о работе в украинской компании.