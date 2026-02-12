Посол Великобритании при НАТО Ангус Лапсли оказался в центре дипломатического скандала, поселив молодую итальянскую любовницу в свою официальную резиденцию в Брюсселе.

Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, подруга 55-летнего Лапсли почти вдвое моложе него.

"Они не пытались скрыть свои отношения. Ангус использовал резиденцию как свою, и женщина была там на рождественских и летних приемах", - сообщил источник газеты.

Как отмечает газета, женщина является стажёркой, с которой Лапсли познакомился в штаб-квартире альянса в Брюсселе. На отношения парочки обратили внимание в альянсе, после чего информация о сожительстве была доведена до адмирала сэра Кейта Блаунта - заместителя верховного главнокомандующего объединенными силами в Европе.

В британских вооруженных силах такие служебные отношения могут рассматриваться как основание для увольнения. Например, в 2025 году адмирала сэра Бена Ки уволили с Королевского флота и лишили звания после неподобающих отношений с подчиненной. Однако в случае с Лапсли после проверки на предмет нарушения правил ему разрешили остаться на посту и вскоре повысили до посла.

К слову, это не первый скандал, связанный с именем Лапсли. В июне 2021 года, находясь в командировке, он оставил 50 страниц секретных документов за автобусной остановкой в графстве Кент в Англии. Бумаги касались британских спецназовцев в Кабуле. Кроме секретных материалов Лапсли тогда оставил личный дневник, из-за чего тогдашний министр обороны Бен Уоллес призвал пересмотреть его допуск к секретной информации. Утрата документов вызвала большой скандал.

Напомним, в Британии также разгорается скандал из-за экс-посла Великобритании в США лорда Питера Мандельсона, дружившего с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в передаче конфиденциальной информации британского правительства Эпштейну.