Британская полиция проводит обыски у лорда Питера Мандельсона, дружившего с Джеффри Эпштейном. Он подозревается в передаче конфиденциальной информации британского правительства Эпштейну.

Об этом сообщает BBC.

Заместительница комиссара лондонской полиции Хейли Сюарт сказала журналистам, что сотрудники лондонской полиции "выполняют ордера на обыск по двум адресам" в графстве Уилтшир и в лондонском районе Кэмден.

"Обыски связаны с расследованием проступка на государственной должности, которое касается 72-летнего мужчины. Он не арестован, расследование продолжается", – добавила Сюарт.

При это полиция официально не называет имя человека, у которого идут обыски, но британская пресса заявляет, что речь о Питере Мандельсоне, бывшем министре в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, еврокомиссара от Британии и – до недавнего времени – посла Великобритании в США.

Из недавно опубликованной в США последней порции документов по делу осужденного педофила Джеффри Эпштейна выяснилось, кроме прочего, что Питер Мандельсон поддерживал с ним дружеские отношения и после того, как тот получил первый приговор.

Полиция же начала расследование в отношении Мандельсона по подозрению в том, что он в переписке с Эпштейном передавал тому конфиденциальную правительственную информацию.

Мандельсон ранее заявлял, что не совершал никаких преступных действий и не получал финансовой выгоды.

В последние дни лорд Мандельсон вышел из Лейбористской партии и затем из Палаты лордов, а британский премьер-министр Кир Стармер принес извинения за сотрудничество власти с ним.

Подробнее о последнем скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.