НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Наблюдатели обратили внимание на то, что обыски начались как раз накануне визита в Киев представителя Дональда Трампа министра армии США Дэниела Дрисколла. По распространенной версии, он должен надавить на украинские власти, чтобы те согласились на уступки по мирному плану Трампа, в том числе в отношении вывода украинских войск из Донбасса.

А буквально вчера Ермак торжественно провозгласил, что, пока Владимир Зеленский президент, Украина не пойдет на территориальные уступки.

Поэтому в политических кругах многие и связывают обыски у Ермака с этими событиями. То есть, согласно этой версии, Вашингтон с помощью НАБУ дает понять Зеленскому, что ситуация серьезная и пора корректировать позицию по мирному плану.

По другой версии, обыски связаны с уже давно реализуемой линией "антизеленской коалиции" по лишению президента реальной власти и превращению его в "английскую королеву" путем потери контроля над парламентским большинством и правительством. Одним из центральных элементов этого плана является увольнение Ермака, что до сих пор Зеленский делать отказывался. Но теперь, видимо, ему решили предъявить новые аргументы в пользу такого шага.

Также стоит отметить, что в последние дни вновь активно циркулируют слухи о том, что Ермак готовит контрудар по НАБУ и САП руками подконтрольных Банковой силовиков. И сегодняшние действия антикоррупционных структур могут иметь целью предотвращение такого сценария.

Дальнейшее развитие событий с Ермаком во многом будет зависеть от того, вручат ли ему сегодня подозрение. Вручение подозрения означает избрание меры пресечения в суде. Как показывает практика, по таким делам суд назначает взятие под стражу с большим залогом.

В свою очередь, это с большой долей вероятности означает отставку Ермака, потому что Офисом президента сложно управлять человеку, сидящему в СИЗО.

Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также политического контроля над СБУ и ГБР, ведь именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и их действия против НАБУ.

В парламенте либо контроль перехватит руководство фракции "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией (в таком случае, скорее всего, нынешнее правительство сохранится при усилении в нем роли первого вице-премьера Михаила Федорова), либо "антизеленская коалиция" (Петр Порошенко и близкие к грантовым структурам депутаты) сможет расколоть "слуг народа" и сформировать новое большинство, вынеся вотум недоверия Кабмину.

Также подозрение и мера пресечения Ермаку будут означать, что он не сможет оставаться главой переговорной группы по мирному урегулированию. Дрисколл вряд ли поедет на встречу с ним в СИЗО.

Если же Ермаку сегодня не вручат подозрение и всё ограничится обысками, то значительно повышается вероятность того, что уже в самое ближайшее время загоняемая в угол Банковая нанесет давно запланированный контрудар по НАБУ и САП, а также по ключевым представителям "антизеленской коалиции".

Напомним, на днях сообщалось, что НАБУ предупредило Зеленского о вручении Ермаку подозрения по делу о коррупции. По данным СМИ, чтобы спасти Ермака, Зеленский назначил его главой переговорной группы. Но, как видим, от проведения следственных действий главу Офиса президента это не уберегло.