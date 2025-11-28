США передали России параметры согласованного с украинской делегацией в Женеве мирного плана, их обсудят на следующей неделе.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, какие именно страны (или ООН) должны признать сложившиеся по итогам войны территориальные реалии, определится в результате переговорного процесса.

"Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах", - заявил спикер Кремля.

Песков также дал понять, что Кремль может заключить мирное соглашение с Владимиром Зеленским, хотя и считает его нелегитимным.

"Внимательно читайте заявление Путина: с одной стороны, есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и соблюдать Конституцию, но с другой стороны, у всех есть, конечно же, желание и предпочтение вывести все в мирное русло", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, с каких именно территорий должны уйти ВСУ согласно мирному плану, пресс-секретарь отказался вдаваться в детали.

"Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Это будет обсуждаться", - отметил Песков.

Напомним, на следующей неделе ожидается визит в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и, возможно, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнерав на переговоры с Путиным.

По данным западных СМИ, Белый дом начал активно привлекать к переговорам об Украине Кушнера, и он может в скором времени заменить спецпредставителя Уиткоффа.