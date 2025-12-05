Военнослужащие не должны заниматься мобилизацией. Этим должна заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления вместе с правоохранители.

Об этом заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова после убийства сотрудника ТЦК во Львове.

По ее словам, задача военных – формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава.

"Уведомлением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием соответствующей информационной политики должна заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления, правоохранительные органы", – написала Решетилова.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также напомнил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права проверять документы у граждан, задерживать и удерживать их в военкоматах насильно.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Фриз сообщила, что сотрудникам ТЦК и СП с балаклавами на голове и без нательных видеокамер запрещено даже подходить к гражданам.