Сотрудникам ТЦК и СП с балаклавами на голове и без нательных видеокамер запрещено даже подходить к гражданам.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" напомнила народный депутат из "Евросолидарности" Ирина Фриз.

"Граждане должны знать свои права. Не может к ним подходить человек в военной форме и, например, в балаклаве. Потому что запрещено представителям ТЦК иметь балаклавы. Представителям ТЦК запрещено без сопровождения полиции, без бодикамер подходить к гражданам. Но почему-то эти бодикамеры до сих пор используются не в полном объеме", - заявила Фриз.

Она считает, что для военкомов нужно ввести неотвратимость наказания, чтобы снизить количество случаев бусификации.

"Я категорически отрицаю формат бусификации как единственно возможный, для того чтобы поднять показатели мобилизации. Считаю его вредным и создающим угрозы для самой мобилизации", - добавила Фриз.

Напомним, в начале августа министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что всех работников ТЦК обяжут носить нательные камеры и записывать на видео проверку документов и вручение повесток.

На днях другой нардеп Александр Федиенко сообщил, что военкомы во время уличной мобилизации вешают свои нагрудные камеры так, чтобы они снимали под таким углом, когда на записи ничего в итоге не видно.