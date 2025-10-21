Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время уличной мобилизации вешают свои нагрудные камеры так, чтобы они снимали под таким углом, когда на записи ничего в итоге не видно.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуги народа" Александр Федиенко в своем телеграм-канале.

По словам нардепа, он стал свидетелем принудительной мобилизации: несколько человек в очках и капюшонах силой усадили мужчину в гражданский автомобиль, при этом на месте присутствовала полиция. Свой внешний вид сотрудники ТЦК объяснили тем, что мерзнут.

"Спрашиваю, почему вы человека запихали в гражданский автомобиль? Полицейский говорит, что он был в розыске, демонстрирует. Я говорю: "Окей, почему тогда вы его не задержали и не посадили в полицейский автомобиль?" Говорит: "Автомобилей не хватает", — рассказал нардеп.

Федиенко отметил, что сотрудники военкоматов специально размещают нагрудные камеры так, чтобы не было видно, как они обращаются с людьми.

"Но есть нюанс. У военных боди-камеры висели так, что снять что-нибудь они не смогут точно. Я думаю, этот вопрос нужно как-то урегулировать, чтобы они четко были в том месте, где им нужно быть. Напишу запрос", - пообещал Федиенко.

Также, по его словам, в этом конкретном случае полицейский не вбил в планшет данные о задержанном, хотя его к тому моменту уже увезли в ТЦК, причем на гражданском автомобиле.

Напомним, носить боди-камеры военкомов обязали с 1 сентября.

Ранее нардеп Анна Скороход прогнозировала, что бусификация в Украине будет продолжаться, несмотря на введение нагрудных камер.