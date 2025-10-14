Военкомы стали привлекать к мобилизации граждан боевые подразделения.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что человеческий ресурс является ключевым фактором в контексте мобилизации, поэтому ВСУ проводят её "с учетом новых подходов" и привлекают боевые подразделения к оповещению граждан.

"Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт, которые пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности", - заявили в ТЦК.

Также в центре отметили, что мобилизация проходит не только в публичных местах, но и там, где собираются активная молодежь и бизнесмены, например, в ресторанах и клубах, что обеспечивает равенство перед законом и опровергает миф о неравной мобилизации.



Между тем не иссякает поток новостей о насилии во время мобилизации и всё накаляющемся противостоянии военкомов с жителями Украины.

Так, вчера появилось видео массовой драки военкомов в балаклавах и гражданских лиц в Тернополе из-за проверки документов у футбольного тренера.

Ранее сообщалось, что житель Тернополя на автомобиле переехал сотрудников ТЦК. Инцидент тоже произошёл во время проверки документов.