В Тернополе произошла массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, потасовка началась после того, как сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного.

"Не давать есть и пить, к авто не подходить", - призывают люди в камуфляже с балаклавами на лицах.

Люди в форме заявляли, что представляют ТЦК и хотят доставить мужчину "для выяснения данных". В то же время в Тернопольском областном ТЦК сообщили, что их работников на месте нет.

При этом отмечается, что позже Задорожный, имеющий бронь, уехал, но драка продолжилась под скандирование "Ганьба" в адрес сотрудников ТЦК.

Напомним, на днях во Львове военкомы выволокли молодого человека из продуктового магазина и затолкали его в бус.

Ранее мы также писали, что в Ровно пытались силой не допустить мобилизации депутата-миллионера из партии "Свобода". Депутат Москвич не прибыл в учебный центр и его задержали ТЦК.

По дороге автомобиль военкомата догнала и подрезала машина, в которой были несколько крепких мужчин, началась потасовка.