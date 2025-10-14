В Украине около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили воинско-учетные данные и фактически находятся в розыске ТЦК и СП.

Об этом народная депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила в эфире "Ранок. Live".

"Вы удивитесь, это просто опять же это космос. Полтора миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные. То есть это значит что? Соответственно, в розыске", - сказала она.

По словам политика, если таких мужчин останавливают представители территориальных центров комплектования, они фактически сразу попадают в систему воинского учета.

"Если таких мужчин остановит ТЦК – всё, привет, "Десна", учебные центры. Даже если они хотят работать на оборонном предприятии, где можно получить бронирование, сначала нужно пройти ВВК. А именно там их и ждут представители ТЦК. Выходил замкнутый круг: оборонным предприятиям не хватает кадров, а миллионы мужчин без официальной работы", - сказала депутат.

Она отметила, что решить проблему должен принятый Верховной Радой законопроект о временном бронировании оборонными предприятиями мужчин, которые имеют проблемы с воинско-учетными документами.

"Этот законопроект позволяет оборонным предприятиям, если они заинтересованы в каком-то сотруднике, даже если у него есть проблемы с обновленными данными, временно забронировать его на 45 дней. За это время он должен пройти военно-врачебную комиссию, все необходимые процедуры, а затем уже может быть официально закреплен на предприятии", — рассказала Янченко.

По её словам, это предоставляет украинскому оборонному сектору доступ к полутора миллионам потенциальных сотрудников, а для самих людей — шанс вернуться к активной экономической жизни страны.

Документ уже подписал спикер Рады Руслан Стефанчук, теперь очередь за Владимиром Зеленским.

Между тем в Офисе генпрокурора сообщили, что за последний год в самоволку ушли вдвое больше военнослужащих, чем за первые два с половиной года войны. Всего за время полномасштабной войны открыто почти 290 тысяч уголовных дел за СОЧ и дезертирство.

С января 2022 по сентябрь 2024 было открыто 90 тысяч дел. То есть за последний год добавились еще 200 тысяч.

Эти цифры подтверждают оценки военного Игоря Луценко и нардепа Марьяны Безуглой. Причём они утверждают, что реальное количество ушедших в самоволку гораздо больше, чем фиксируется официально.

Напомним, законопроект о бронировании от мобилизации сотрудников критически важных предприятий с проблемами в учетных документах не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности.