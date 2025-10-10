Принятый Верховной Радой законопроект №13335 о бронировании от мобилизации сотрудников критически важных предприятий, у которых есть проблемы с учетными документами, не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В тексте закона сказано, что он касается кроме прочих граждан, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. При этом не уточняется, о каком розыске идет речь: по линии ТЦК или об уголовном.

К тому же ко второму чтению была добавлена норма, согласно которой бронирование военнообязанных работников из упомянутой категории "не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета".

То есть получение брони на критически важном предприятии не будет автоматически означать, что в отношении гражданина закроют уголовное производство, если таковое уже было открыто.

"Каким образом урегулировать такую ситуацию, когда лицо примут на работу, но в дальнейшем его будут уголовно преследовать, законодатель не предусмотрел. Следует заметить, что при принятии этой нормы в первом чтении было предусмотрено, что бронированию не подлежат лица, находящиеся в "уголовном" розыске по статьям 336 или 337 Уголовного кодекса. То есть сначала законодатель пытался предусмотреть какой-то предохранитель от такой ситуации, но при подготовке к принятию закона в целом почему-то решил от него отказаться", - комментирует ситуацию издание.

При этом газета ничего не пишет о том, что бронировать сотрудников от службы смогут только оборонные предприятия, а не все критически важные.

Напомним, Рада приняла указанный закон вчера на пленарном заседании, сузив список предприятий ко второму чтению.

Некоторые юристы сомневались в том, что закон будет работать, поскольку в нем не упоминается наказание за нарушения со стороны ТЦК в случае незаконного и безосновательного призыва людей, оформляющих бронь.