Военный адвокат Олег Леонтьев сомневается в том, что закон о предоставлении брони от мобилизации мужчинам сразу при приеме на работу на оборонные предприятия будет работать.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Новини.Live".

По оценке Леонтьева, в законопроекте нет защиты от незаконного и безосновательного призыва таких мужчин.

"У меня есть очень большие сомнения по поводу этого законопроекта, что он будет нормально работать. Почему? Потому что в нем нет тех предохранителей для своевольного незаконного безосновательного призыва по мобилизации таких военнообязанных. Существует много негативных примеров на этот счет, когда не военнообязанные люди, снятые с воинского учета по состоянию здоровья, у которых есть постановление военно-врачебной комиссии о том, что у него зрение -13 и он не подлежит призыву, исключен, его останавливают на блокпосту в другой области, внезапно в Едином государственном реестре военнообязанных появляется, что он состоит на воинском учете, то есть является военнообязанным, годным к службе, указаны якобы его нарушения, якобы он не явился по мобилизационному распоряжению - и всё, его призывают. Человек абсолютно в шоке, как это всё происходит, и не может на это повлиять. От подобных вещей мы не будем застрахованы", - считает юрист.

Напомним, вчера Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий оборонным предприятиям со статусом критически важных сразу бронировать новых сотрудников на 45 дней, чтобы их не мобилизовали при оформлении на работу.

В августе в Министерстве экономики Украины заявили, что правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях.