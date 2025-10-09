На сегодняшнем пленарном заседании Верховная Рада приняла три законопроекта, касающихся войны и вооруженных сил страны.

Так, парламент проголосовал в первом чтении за создание нового рода войск - Киберсил ВСУ (законопроект №12349). Инициативу поддержали 255 народных депутатов.

В пояснительной записке к проекту сказано, что в составе ВСУ создадут военную и техническую структуру по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону, защиту суверенитета и территориальной целостности страны в киберпространстве. Причем киберсилы смогут привлекать к сотрудничеству гражданских лиц, которые не будут получать статус военнослужащих и станут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.

Также Рада поддержала в целом отправку подразделений ВСУ в другие страны (законопроект №14059). Этот проект в сентябре подал в парламент Владимир Зеленский. Им предусмотрено направление украинских войск в Турцию и Великобританию. Имеются в виду корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" (он направится в Турцию), а также противоминные корабли "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" (пойдет в Британию).

Наконец, Рада утвердила во втором чтении законопроект №13335, позволяющий оборонным предприятиям со статусом критически важных для экономики сразу бронировать от мобилизации новых сотрудников на 45 дней, даже если у тех есть проблемы с учетными документами или они вовсе не состоят на воинском учете. Проект поддержали 272 народных депутата.

Согласно закону, такое бронирование предоставляется только один раз в год и не освобождает от ответственности за нарушение правил воинского учета.

Таким образом, граждан не должны мобилизовать при оформлении на работу, чтобы они смогли привести документы в порядок и оформить полноценную бронь.

Однако некоторые юристы сомневались в том, что закон будет работать, поскольку в нем не упоминается наказание за нарушения со стороны ТЦК в случае незаконного и безосновательного призыва.