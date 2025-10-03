В Украине наступил транспортный кризис из-за нехватки водителей в результате мобилизации.

Об этом заявил эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин в Facebook.

По его данным, на рынке не хватает различных типов транспортных средств, а критической ситуация станет весной.

"Машин полно, как минимум в два-три раза больше, чтобы закрыть все насущные потребности. Просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается. Через три месяца может показаться, что острота проблемы уменьшится, как-то доживем до января-февраля, они обещают быть рекордно низкими по грузам. Но март-апрель - это будет финиш этих конвульсий. Рынок окончательно скопытиться", - пишет Лёушкин.

Он призывает обеспечить бронью до 75% водителей, хотя бы на международных рейсах.

Еще в июле замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач заявлял, что в Украине возник острый дефицит водителей грузового транспорта.

Между тем украинские компании начали завозить в страну трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш.