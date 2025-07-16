В Украине возник острый дефицит водителей грузового транспорта: на рынке не хватает примерно 30-40 тысяч работников.

Об этом сообщил замминистра развития общин и территорий Сергей Деркач в комментарии украинским СМИ.

По его словам, из около 130 000 грузовиков, которые есть в обращении, до 30% простаивают из-за недостатка кадров.

"Контракты есть, а водителей нет. На одном из предприятий простаивают 30 новых авто – некому ездить", – рассказал Деркач.

Он подчеркнул, что проблема сложная, и быстро ее решить не удастся. Поэтому Минразвития инициирует учебные программы для женщин, ветеранов и молодежи, чтобы закрыть кадровый дефицит.

"Фокус на тех, у кого нет проблем с бронированием: женщины, ветераны. Сейчас планируем похожую инициативу для молодежи", – пояснил он.

Еще в марте Всеукраинское объединение пассажирских перевозок предупреждало, что с апреля ожидается острый дефицит водителей общественного транспорта в Украине.

А в прошлом году мы писали, что международные автоперевозчики рассматривают возможность привлечения на работу водителями женщин и иностранцев.