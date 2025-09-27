Украинские компании начали завозить в страну трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш. Новшество начали фиксировать из-за оттока рабочей силы в сране.

Об этом сообщает BBC-Украина.

По данным издания, часть предприятий уже некоторое время приглашает работников из-за рубежа, хотя этот процесс остается непростым.

"Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, специалисты по логистике, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуре трудоустройства иностранцев, ее упрощение. Сейчас она занимает в среднем около шести месяцев, и работодателю приходится вкладывать в это значительные средства", - заявил сооснователь компании HRD-club Дмитрий Дегтяр.

Издание также пишет, что этот процесс обостряет открытие границ для парней 18-22 лет, что уже негативно сказалось на рынке труда.

В отдельном материале мы рассказывали, что каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении своих сотрудников в возрасте 18-22 лет.

Ранее СМИ сообщали, что с первого дня после обнародования постановления Кабмина, разрешающего молодежи мужского пола 18–22 лет покидать Украину, персонал этой категории начал массово увольняться. Особенно ощутимой утечка кадров стала в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи.