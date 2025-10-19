Заниматься мобилизацией и работать в ТЦК – это не грех.

Об этом заявил священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Алексей Филюк из Тернопольской области в своём Инстаграме.

Так он ответил на вопрос служащего центра комплектования армии, который поинтересовался, считается ли грехом такая служба.

"Если человека мобилизовали, и у него служебные обязанности – работать в отделе комплектования, в территориальном центре, то какой тут грех? Человек работает, выполняет свои обязанности", – сказал Филюк.

Он добавил, что не оправдывает и не осуждает, а просто высказывает свою позицию: "Не хейтите меня, потому что я говорю как есть".

Через несколько часов Филюк удалил эту публикацию.

