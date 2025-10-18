В Киеве сотрудники ТЦК задержали торгового экспедитора, оставив открытой его машину с продукцией.

Кадры очередного скандала с мобилизацией публикуют столичные телеграм-каналы.

По словам очевидцев, мужчину схватили на парковке у гипермаркета "Метро" на улице Сержа Лифаря. Экспедитор загружал товар в фургон, когда к нему подъехали служащие ТЦК вместе с полицией и людьми в гражданской одежде.

Мужчину повалили на землю, заломали руки, отобрали телефон и силой затащили в свой автомобиль, после чего увезли в неизвестном направлении.

Машина с товаром осталась открытой. Когда родные начали искать мужчину, его автомобиль обнаружили на той же парковке.

В ожидании прибытия правоохранителей местные жители заметили, как несколько групп мужчин – в том числе в гражданском – вместе с полицейскими пытались силой задержать ещё одного прохожего. По имеющейся информации, его удалось отбить.

Очевидцы утверждают, что никто из участников задержания не предъявил документов или служебных удостоверений. Местонахождение похищенного экспедитора пока неизвестно.

Ранее появилось видео массовой драки гражданских с военкомами на парковке в Днепре.

А вчера под Тернополем неизвестные выкрали мобилизованного из машины ТЦК по дороге в учебную часть.