Под Тернополем неизвестные на "Мерседесе" выкрали мобилизованного из машины ТЦК
В Тернопольской области мужчины на "Мерседесе" подрезали машину ТЦК и скрылись, забрав из неё ранее мобилизованного военнообязанного.
Об этом сообщает местный областной центр комплектования ВСУ.
По данным ведомства, неизвестные забрали мужчину, которого везли в учебную часть. При этом во время инцидента пострадал служащий ТЦК – автомобиль нападавших травмировал ему ногу.
В связи с инцидентом уже задержаны двое подозреваемых.
Ранее на Прикарпатье неизвестные освободили троих мобилизованных из здания ТЦК.
"Отмечаем, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", – заявили в ТЦК.
Как мы также сообщали, в Жовкве у военкома отбили мобилизованного по дороге на медкомиссию, ранив острым предметом.
"Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", – говорится в сообщении.
Война в Украине продолжается 1332-й день. Последние новостями с ключевыми событиями пятницы, 17 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг украинские войска оттеснили россиян на Добропольском выступе в районе Нового Шахового и Кучерова Яра, что следует из сообщения Deep State. К югу от Покровска противник захватил село Новопавловка. Также 16 октября РФ был нанёсен ракетный удар по учебному центру ВСУ в Кировоградской области.
