В Тернопольской области мужчины на "Мерседесе" подрезали машину ТЦК и скрылись, забрав из неё ранее мобилизованного военнообязанного.

Об этом сообщает местный областной центр комплектования ВСУ.

По данным ведомства, неизвестные забрали мужчину, которого везли в учебную часть. При этом во время инцидента пострадал служащий ТЦК – автомобиль нападавших травмировал ему ногу.

В связи с инцидентом уже задержаны двое подозреваемых.

Ранее на Прикарпатье неизвестные освободили троих мобилизованных из здания ТЦК.

"Отмечаем, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", – заявили в ТЦК.

Как мы также сообщали, в Жовкве у военкома отбили мобилизованного по дороге на медкомиссию, ранив острым предметом.

"Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", – говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается 1332-й день. Последние новостями с ключевыми событиями пятницы, 17 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг украинские войска оттеснили россиян на Добропольском выступе в районе Нового Шахового и Кучерова Яра, что следует из сообщения Deep State. К югу от Покровска противник захватил село Новопавловка. Также 16 октября РФ был нанёсен ракетный удар по учебному центру ВСУ в Кировоградской области.

