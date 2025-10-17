В селе Стреховцы Хмельницкой области произошел конфликт местных жителей с представителями ТЦК и СП, который перерос в драку.

Видео инцидента, случившегося 16 октября, опубликовали местные телеграм-каналы.

Судя по кадрам, местные жители (в основном женщины, причем одна из них держала палку) остановили автомобиль военкомов, чтобы выяснить причину их приезда в населенный пункт. Однако, как пишут телеграм-каналы, "находившиеся в машине люди не представились, не назвали своих должностей или причин визита и вели себя вызывающе". Когда же женщины пытались поговорить с ними, открыв двери в салон машины, водитель начал движение, не обращая внимания на селянок, из-за чего те упали на дорогу и травмировались. У одной оказалась сломана рука.

В итоге автомобиль удалось остановить, женщины принялись обвинять водителя в том, что тот ранил человека, и даже раздавать ему тумаки, на что он стал оправдываться тем, что к нему "лезли в машину".

На место для разбирательства приехала полиция. Чем закончился инцидент, неизвестно.

