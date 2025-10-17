Суд Тернополя не смог избрать меру пресечения для трёх из шести служащих ВСУ, задержанных за похищения и пытки людей.

Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе судебного заседания трое из шести подозреваемых попросили о замене государственного адвоката – для них решение суда перенесено на завтра. Трём остальным назначили мерой пресечения содержание под стражей.

Напомним, по информации полиции, военные, привлечённые ТЦК к мобилизационным мероприятиям, совершили множество противоправных действий: похищали и избивали гражданских, вымогая деньги или ценное имущество. В частности, у 27-летнего горожанина фигуранты отобрали автомобиль KIA для использования в личных целях.

К действующему служащему Вооружённых сил, который находился на лечении, нападавшие применили силу и увезли в неизвестном направлении. Похищенного избили и, угрожая оружием, потребовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Ещё одного жителя Тернополя, подсудимые насильно вывезли за город, применив газовый баллончик. Пострадавшего раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и трое суток удерживали в бесчеловечных условиях.

По словам начальника Нацполиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко, правоохранители ведут работу с потерпевшими, предполагая, что у подсудимых были и другие жертвы.

Напомним, в Тернопольском облТЦК заявили, что привлекают подразделения с боевым опытом к мобилизационным мероприятиям.

Вскоре местные активисты сообщили о беспределе, который устроили военные 3-й штурмовой бригады, привлеченные для работы совместно с ТЦК.