Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского из-за окончания 10-летних сроков давности.

Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что дело закрыли по срокам давности, и добавил, что с его имущества сняли все аресты.

Как рассказали в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 15 октября 2025 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защиты о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины.

Перед этим суд разъяснил обвиняемому право возражать против закрытия дела и требовать рассмотрения в общем порядке для доказательства своей невиновности. Однако экс-министр поддержал позицию защиты и не настаивал на продолжении разбирательства.

В САП напомнили, что обвинительный акт против экс-министра и его первого заместителя поступил в суд в июле 2024 года. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины о злоупотреблении властью или служебным положением.

Суд отметил, что срок давности по этой статье составляет 10 лет и на момент рассмотрения он уже истёк в отношении бывшего министра. Производство по делу его заместителя продолжается.

По версии следствия, в 2015 году министр разрешил частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Южный, чем госпредприятию был нанесен ущерб более $49,63 млн.

О критике НАБУ и САП со стороны Запада из-за дела против Пивоварского мы писали в отдельном материале.