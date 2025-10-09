Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили прокурора Офиса генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве ко взятке в размере 3,5 миллиона долларов. Деньги хотели передать прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда за принятие решения о закрытии уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

По данным следствия, в период с 10 февраля по 18 сентября адвокаты сговорились с прокурором и предложили подозреваемому в одном из дел, которое ведет НАБУ, решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС. Злоумышленники обязались выступить посредниками в передаче взятки. Причем ее сумма за этот период выросла с начальных 2 миллионов до 3,5.

Соучастники разработали план, предусматривавший передачу денег по частям. К моменту разоблачения прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тысяч долларов.

О закрытии какого дела идет речь, в НАБУ не уточнили.

После публикации Бюро Офис генпрокурора негативно прокомментировал обыски НАБУ по делу о взятке у одного из своих сотрудников. В ведомстве заявили, что детективы НАБУ пришли к прокурору, который расследует дело арестованного детектива Бюро Руслана Магамедрасулова. Всего по делу о взятке в 3,5 миллиона обыски прошли у двух прокуроров: одного подозревают в посредничестве в передаче взятки, а какое отношение имеет к этому делу второй, не указано. При обыске у него ничего не изъяли.

"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования (касательно Магамедрасулова - Ред.) против прокурора начинаются действия, вызывающие обоснованные сомнения в их объективности. Это оставляет серьезные вопросы относительно подлинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", - заявили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Офис президента и СБУ уже несколько месяцев ведут борьбу с НАБУ. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.