Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о поиске специалиста на должность старшего советника по стратегическим коммуникациям. Ведомства обещают зарплату в размере пяти тысяч евро в месяц.

Вакансия размещена на сайте EUACI - антикоррупционной инициативы Евросоюза в Украине.

За контракт на полгода потенциальному советнику предлагают 30 тысяч евро. Максимальная дневная ставка составляет 200 евро.

Народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, что специалиста по коммуникациям НАБУ и САП ищут для информационный борьбы с СБУ и Офисом президента.

"Понятно, что это грантовые деньги, и они для борьбы с СБУ. Хочу сказать одно. Вам не нужно будет размещать в телеграм-каналах новости или давать интервью, чтобы победить СБУ и Офис президента в медиа, вам нужно опубликовать пленки Миндича (напомним, по данным СМИ антикоррупционные органы вели запись разговоров в квартире ближайшего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, на которых может быть голос и самого президента - Ред.). И все кончится само собой. И 30 тысяч евро сэкономим, да и еще и миллиарды долларов убережем от хищения", - прокомментировал объявление о вакансии депутат.

