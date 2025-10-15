В Тернополе идут массовые задержания военных. Задержаны семь фигурантов.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

По информации пабликов, задерживают военнослужащих 3-й штурмовой бригады, которые, по данным местных активистов, похищали людей и автомобили при проведении мобилизации.

В свою очередь полиция официально подтвердила массовые задержания военных в Тернопольской области.

Правоохранители сообщают, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

По информации полиции, военные вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в своих целях. Полицейские нашли транспортное средство на территории Киевской области.

Одного из действующих военнослужащих, находившегося на лечении, нападавшие силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

При этом, были ли у задержанных связи с ТЦК, полиция не комментирует.

Позже 3-я штурмовая бригада не стала отрицать, что это ее бойцы задержаны полицией в Тернопольской области за похищение гражданских и насилие над ними.

"Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Национальной полиции Украины", – говорится в заявлении 3-й ОШБр.

Ранее активисты сообщили о беспределе, который устроила в городе военнослужащие 3-й штурмовой бригады, привлеченные для работы совместно с ТЦК.

Напомним, в Тернопольском областном ТЦК заявили, что привлекают к мобилизации граждан подразделения с боевым опытом.