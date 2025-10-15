Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе.

Об этом заявил в своем видеообращении местный активист Роман Довбенко.

По его данным, бойцов привлекли к работе ТЦК и СП, но те "начали заниматься беззаконием".

"Где-то на протяжении месяца в нашей области находятся представители 3-й штурмовой бригады. Нельзя сказать, что в этой бригаде служат непорядочные парни, поскольку лично знаю многих очень порядочных. Но большинство, кто находится в Тернопольской области, начали заниматься неправильными делами. Они занимаются откровенным беззаконием. Их привлекли к такой работе, как дополнительное оповещение населения, и начали отбирать автомобили у гражданского населения, они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы тех не мобилизовали. Недавно они облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - сказал Довбенко.

По его данным, на днях военных стали задерживать. Уже задержали восемь человек.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Напомним, вчера Тернопольский областной ТЦК заявил, что привлекает к мобилизации граждан подразделения с боевым опытом.

Сообщение появилось на следующий день после массовой драки в городе военкомов в балаклавах и гражданских лиц.