В воскресенье, 19 октября, в Украине идет 1334-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 19 октября

11:20 В Мукачево мужчина выпрыгнул из окна военкомата, сообщают местные паблики.

Пишут, что с переломами ног его забрали в больницу.

10:02 В Сумах вчера был прилёт по жд-вокзалу и автозаправке, сообщает полиция.

9:31 Ещё последствия прилета в городе Шахтёрское Днепропетровской области.

Повреждены семь многоэтажек, 11 человек ранены.

8:15 Ночью дроны атаковали в России Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.

Региональные власти и паблики подтверждают прилёты.

8:07 В результате ночной атаки дронов по Днепропетровской области ранены 10 человек, сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

По его словам, наиболее пострадала Шахтерская община Синельниковского района, где горели квартиры в трех многоэтажках.

В Николаевской общине повреждены объекты инфраструктуры.