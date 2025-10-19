В воскресенье, 19 октября, в Украине идет 1334-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 19 октября
11:20 В Мукачево мужчина выпрыгнул из окна военкомата, сообщают местные паблики.
Пишут, что с переломами ног его забрали в больницу.
10:02 В Сумах вчера был прилёт по жд-вокзалу и автозаправке, сообщает полиция.
9:31 Ещё последствия прилета в городе Шахтёрское Днепропетровской области.
Повреждены семь многоэтажек, 11 человек ранены.
8:15 Ночью дроны атаковали в России Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.
Региональные власти и паблики подтверждают прилёты.
8:07 В результате ночной атаки дронов по Днепропетровской области ранены 10 человек, сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
По его словам, наиболее пострадала Шахтерская община Синельниковского района, где горели квартиры в трех многоэтажках.
В Николаевской общине повреждены объекты инфраструктуры.