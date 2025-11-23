В Одессе мобилизованный сбежал прямо из буса ТЦК. На опубликованных кадрах видно, как парень выскакивает из буса и перебегает дорогу, где его сбивает машина.

Видео побега публикуют местные паблики.

Однако у участника инцидента получается встать на ноги и он убегает дальше.

При этом сотрудники ТЦК догнать его даже не пытались.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК при попытке побега. По данным военкомата, находясь в здании, он демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и пытался спуститься по ней, но сорвался и упал на крышу столовой на первом этаже.

Напомним, с января по октябрь 2025 года Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека зарегистрировал почти пять тысяч жалоб о нарушениях прав во время мобилизации, что почти в полтора раза превышает показатель прошлого года.

Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права проверять документы и ограничивать права и свободы украинцев, поскольку являются военными. Он уточнил, что проверять документы могут только органы правопорядка.