С января по октябрь 2025 года офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека получил почти пять тысяч жалоб о нарушениях прав во время мобилизации. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Причем с середины лета 2025-го число жалоб резко возросло.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос украинского СМИ.

За первые пять месяцев текущего года жалоб на работу ТЦК и СП было более 1,6 тысяч. То есть за последующие пять месяцев жалоб стало в два раза больше - 3,4 тысячи.

Столько же поступило за весь 2024 год. А в 2023 году граждане направили Лубинцу более 500 обращений, в 2022-м – всего 18.

Напомним, на днях глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев утверждал, что подавляющее большинство съемок принудительной мобилизации в Украине созданы с помощью искусственного интеллекта и являются фальшивками.

А по данным другого нардепа Алексея Гончаренко, военкомы вымогают гигантские взятки. Он сообщил, что выйти из микроавтобуса ТЦК стоит от тысячи долларов. Верхняя планка взятки достигает 6-8 тысяч, в зависимости от ситуации с мобилизованным.