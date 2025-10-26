"Могут мобилизовать кого угодно". Военком рассказал о нарушении правил мобилизации сотрудниками ТЦК
Сотрудники территориальных центров комплектования(ТЦК) могут мобилизовать кого угодно, несмотря на состояние здоровья или наличие документов об освобождении от службы.
Об этом рассказал военнослужащий Киевского ТЦК Владимир Шередега, с позывным "Шамиль" в интервью YouTube-каналу "Характер".
По его словам, часто у мобилизованных есть право на отсрочку, но их все равно мобилизуют и они "сидят на распределительном месяц-два", получают зарплату и питание, а потом увольняются.
"Сотрудники ТЦК могут за полдня провести через все комиссии, оформить все документы, отвезти на распределительный пункт или в учебный центр, независимо от того, годен человек или нет, есть у него право на отсрочку или нет. И за это не предусмотрено никакой ответственности для ТЦК" - сказал "Шамиль".
Напомним, по словам заместителя командира 3-го армейского корпуса Дмитрия Кухарчука, ТЦК и СП всё чаще привозят в учебные центры бездомных, инвалидов и больных туберкулезом.
Ранее мы рассказывали, что лишившийся обеих ног ветеран войны Олег Симороз получил повестку в ТЦК. При этом в его военном билете есть штамп о снятии с воинского учёта.