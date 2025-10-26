Сотрудники территориальных центров комплектования(ТЦК) могут мобилизовать кого угодно, несмотря на состояние здоровья или наличие документов об освобождении от службы.

Об этом рассказал военнослужащий Киевского ТЦК Владимир Шередега, с позывным "Шамиль" в интервью YouTube-каналу "Характер".

По его словам, часто у мобилизованных есть право на отсрочку, но их все равно мобилизуют и они "сидят на распределительном месяц-два", получают зарплату и питание, а потом увольняются.

"Сотрудники ТЦК могут за полдня провести через все комиссии, оформить все документы, отвезти на распределительный пункт или в учебный центр, независимо от того, годен человек или нет, есть у него право на отсрочку или нет. И за это не предусмотрено никакой ответственности для ТЦК" - сказал "Шамиль".

Напомним, по словам заместителя командира 3-го армейского корпуса Дмитрия Кухарчука, ТЦК и СП всё чаще привозят в учебные центры бездомных, инвалидов и больных туберкулезом.

Ранее мы рассказывали, что лишившийся обеих ног ветеран войны Олег Симороз получил повестку в ТЦК. При этом в его военном билете есть штамп о снятии с воинского учёта.