В одесских пабликах появилось видео, в котором мужчина одетый в военную форму и с шевронами ТЦК в грубой форме обещает избить и унизить одессита, снимавшего на телефон совместный рейд полиции и ТЦК.

Сотрудники одесской полиции, с которыми поговорила "Страна", опознали в военном криминального авторитета и лидера банды, похищавшей людей - Магомеда Айдамирова.

В 2017 году банда Маги Айдамирова, которая состояла из членов Нацкорпуса и чеченцев, ранее служивших в спецподразделениях, подчиненных Кадырову, похитила одесского предпринимателя, 61 летнего Юрия Ю., потребовав у его родственников сначала 250 тысяч долларов, затем сумму снизили до 200 тысяч.

Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца.

Однако вскоре одесским полицейским удалось вычислить Магомеда и его банду, а также местонахождение Юрия Ю.

Почти всю группировку задержали, однако нескольким бандитам удалось сбежать. В ходе следствия неожиданно выяснилось, что банда состояла из бывших АТОшников, которые воевали в составе Азова, и нескольких чеченцев, которые когда-то служили в чеченских батальонах спецназа, подчиненнных лично главе Чечни Рамзану Кадырову. Также обнаружились и другие подробности – Магомед Айдамиров был племянником известного жестокостью одесского криминального авторитета Султана Айдамирова.

Также Магомед Айдамиров был гражданином РФ. Подробности того случая "Страна" уже описывала.

К слову, сводная банда бывших АТОшников и чеченцев из батальонов Кадырова слыла в криминальных кругах Одессы как самая “отмороженная” и жестокая - ее члены при разборках сразу применяли оружие. При задержании бандитов у них было найдено большое количество оружия – автоматы, крупнокалиберный пулемет, пистолеты, взрывчатка и даже ганатометы.

О задержании банды Айдамирова на своей странице в ФБ писал тогдашний первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Также банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017-й.

Несмотря на предъявленные Магомеду Айдамирову и его подельникам подозрения в особо тяжких преступлениях, уже в 2020 году Айдамирова и остальных бандитов отпустили из СИЗО на свободу под домашний арест. А уже в 2021 году загадочным образом Айдамирову отменили и домашний арест.

Однако судебное дело по преступлениям банды под номером 504/827/18 прекращено не было. Но, по странным причинам, большая часть судебных документов по делу исчезло из Единого реестра.

После начала полномасштабной войны о Магомеде Айдамирове долго не было слышно. Но теперь, как видно по видео, криминальному авторитету и главарю одной из самых жестоких банд Одессы каким-то образом удалось устроиться на службу в ТЦК.

Теперь Айдамиров совместно с полицией участвует в рейдах по принудительной мобилизации.

