Из ВСУ сбежал известный криминальный авторитет по прозвищу Ариец, чье настоящее имя - Владимир Щегольков.

Как пишет сайт detective-info, об этом стало известно из базы розыска МВД.

Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года Арийца мобилизовали в украинскую армию, где он стал разведчиком в 1-м разведотделении разведывательного взвода 2-го стрелкового батальона одной из воинских частей. Но уже через два дня Щегольков исчез из пункта приема особого состава, который временно расположен на территории Жолковского городского совета Львовской области. После этого ему заочно объявили подозрение и объявили его в розыск.

Сейчас Щеголькову 44 года. Он стал широко известен в начале 2010-х, когда был смотрящим за СИЗО Симферополя. СМИ писали, что работники администрации позволяли ему на время покидать СИЗО.

После нескольких отсидок он вышел на свободу в сентябре 2023 года. А через год его задержали и доставили в ТЦК и СП, мобилизовали, но он дезертировал. По слухам, Щегольков покинул Украину.

По данным СМИ, за восемь месяцев из Вооруженных сил Украины дезертировали 142 тысячи человек.

Как заявляла нардеп Нина Южанина, многие мобилизованные бегут из учебок из-за ужасного отношения к новобранцам.