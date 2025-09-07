За восемь месяцев из Вооруженных сил Украины дезертировали 142 тысячи человек.

Об этом сообщает журналист Владимир Бойко, ссылаясь на статистику открытых дел по соответствующей статье.

По его словам, настоящая цифра может быть ещё больше, ведь это только официально зарегистрированные случаи, тогда как часто о СОЧ не сообщают в следственные органы и их в статистике никто не учитывает.

Больше всего из ВСУ дезертировали в мае - 19 956 человек. В летние месяцы показатель держится на уровне более 17 тысяч человек.

"Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, Вооруженные Силы переживают состояние распада", - пишет Бойко.

"Оказывается, на фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил за границей с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах, сержант ВСУ Шабунин был прикомандирован в НАПК и к киевским генделикам, младший лейтенант НГУ Кипиани нес тяготы службы в музее прессы, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах. И, тем более, нет желающих сложить свои головы за коррумпированный феодальный режим, который превратил защиту Родины в наказание", - пишет Бойко, которым сам служил в ВСУ и недавно демобилизовался, так как ему исполнилось 60 лет.

Ранее мы писали, что за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части.

Напомним, в январе 2025 года военный, проходивший службу в должности водителя спецтехники, самовольно покинул свою часть и угнал из военной части БТР, чтобы добраться домой. За это он получил 7 лет тюрьмы.