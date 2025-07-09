В январе 2025 года военный, проходивший службу в должности водителя спецтехники, самовольно покинул свою часть. За это он получил 7 лет тюрьмы.

О расследовании дела и приговоре суда сообщает ГБР.

Как установило следствие, под предлогом заправки бронетранспортера топливом мужчина выехал на технике с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой в Полтавскую область. Преодолев несколько сот километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине вблизи села и пошел вздремнуть к лесополосе.

Сотрудники ГБР совместно с военной службой правопорядка и СБУ оперативно задержали дезертира. Угнанный бронетранспортер и оружие были возвращены в воинскую часть.

Сумской районный суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины), и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части.

По данным СМИ, сейчас дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их укомлектованности.