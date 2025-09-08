В самовольное оставление части(СОЧ) многие мобилизованные уходят из-за отношения к ним в учебных центрах. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина.

По ее словам, в "учебках" происходит неподобающее отношение к новоприбывшим.

"Сейчас в учебках ВСУ происходит такое, что абсолютно очевидно то, что много бойцов идут в СЗЧ именно оттуда", – сказала Южанина.

Она также отметила, что в настоящее время в учебные центры ВСУ попадают люди разных возрастов и специальностей, уже с устоявшимся отношением к жизни: они должны видеть рядом с собой командира, который воспринимает их как людей, а не ведёт себя свысока.

"Люди, получая в учебке первое впечатление, уже точно не хотят попадать туда, где их в первых же боях не станет", – говорит Южанина.

Ранее мы писали, что за восемь месяцев из Вооруженных сил Украины дезертировали 142 тысячи человек.

О том, что военные думают о возвращении уголовного наказания за СЗЧ мы писали в отдельном материале.

