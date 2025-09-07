Принятие Радой законопроекта о возвращении ответственности за СЗЧ вызвало большой резонанс в военной среде и даже митинг протеста в Киеве.

"Страна" узнала у самих военных, что они думают о принятом законопроекте.

Если обобщить, то рядовой и сержантский состав относится негативно. Среди офицеров есть сторонники такого шага. Однако, с другой стороны, они признают, что проблему это не решит, так как СЗЧ не станет меньше. Но теперь это будет билетом в "один конец" - сзчшники не вернутся в ВСУ, боясь тюремного наказания, а будут либо годами прятаться, либо бежать за кордон.

Капитан Виктор М.: "Усиление уголовной ответственности, да и вообще введение ее за СЗЧ - штука с двумя сторонами. С одной стороны, СЗЧ в ВСУ до недавних пор играла роль такого себе "лайт-перевода" из одной части в другую. Дело в том, что если военному не нравилась часть, в которой он служил, по уставу для перевода в другую часть необходим был рапорт начальству, с просьбой о переводе. А также письменный запрос на него из той части, в которую он хотел перевестись. Но на самом деле этот механизм не работал вообще никак. Все рапорта просто выбрасывались в мусорную корзину, сколько бы их ни было подано. Логика этого проста - какому командиру хочется, что бы его подчиненные переводились по собственному желанию? Тем более на фоне постоянной нехватки личного состава в любой части? Поэтому люди уходили в СЗЧ и их постфактум принимали в другой части, это так полуофициально работало реально. Этим даже рекрутеры пользовались - переманивали на нужные им должности хороших спецов из других частей. Как только СЗЧшник получал новую должность в другой части, посылалось уведомление, что он уже служит. И СЗЧ прекращалось. Теперь это так работать не будет, естественно многие недовольны. Так как уходили в СЗЧ не только в поисках "хорошей должности" или подразделения, а и просто сбегали от тупых командиров - "мясников", кидавших подчиненных на глупые атаки и штурмы. С другой стороны, СЗЧ было своеобразным тормозом, мешавшим воевать - война есть война и без потерь она не происходит. Перед выдвижением на боевые позиции все подразделения иногда "теряли" до половины личного состава - люди бежали в СЗЧ, спасая свою жизнь".

Главный сержант Игорь М., морская пехота: "Если будут садить в тюрьмы за СЗЧ, это еще больше закабалит военных, которые и так чувствуют себя в рабстве, и это совсем не шутка. Так как многие из нас уходили добровольцами в 2022 году, но совсем не предполагали, что это затянется на долгие годы - без отпусков, без увольнений. То есть, сейчас, если не будет мира, и война продлится еще на несколько лет, то выходит, что мы обречены воевать почти пожизненно. В армии есть поговорка, что из нее можно уйти лишь вперед ногами. Многие из моих сослуживцев уходили в СЗЧ просто потому, что не выдерживали морально, без ротаций и отпусков все время рисковать жизнью. А потом возвращались - СЗЧ была лазейкой, за которую практически не наказывали. Кстати, многие уходили в СЗЧ из-за скотского отношения командиров - такое в армии сплошь и рядом. Очень много некомпетентных командиров, для которых солдаты - пыль, мясо, которое не жалко, типа, бабы еще нарожают. В таких подразделениях каждый второй - в СЗЧ.

Младший сержант Евгений П., морская пехота: "Я ушел добровольцем в 22 году, потом воевал на всех направлениях. Сейчас уже четвертый месяц в СЗЧ - причем попал в него не по своей воле. В мае был ранен, лечился в госпитале. Затем был выведен за штат - так поступают со всеми ранеными, формально выписанными из госпиталя, но еще нуждающихся в реабилитации и которым еще нужно пройти ВЛК перед возвращением в подразделение. Получал по 600 гривен зарплаты в месяц, так вот отблагодарили за ранение. Затем вдруг позвонили из части и сказали, что я нахожусь в СЗЧ. Оказалось, что из госпиталя в часть прислали письмо, что я выписан и годен к службе. Несмотря на то, что сами врачи написали, что я должен пройти ВЛК после реабилитации. Но пройти ВЛК это долгая процедура - огромные очереди, я уже пару недель не могу дождаться когда меня посмотрят врачи. Теперь получается, что по новому закону меня должны посадить? Это очередная тупость нашего государства".

Подполковник Константин К.: "Нормальный и правильный закон. Так как СЗЧ было настоящим бичом ВСУ - перед выходом по БР (боевому распоряжению) на позиции, сразу терялось большая часть солдат. Из-за массового СЗЧ, украинская армия превратилась в махновскую орду - типа, хочу воюю, хочу - уйду в СЗЧ и мне за это ничего не будет. ВСУ разваливались на глазах из-за ухода солдат, сержантов и офицеров в самоволку. Но дисциплина это основа любой армии. Без дисциплины нет армии. Соответственно - нет армии, нет государства. Поэтому обеими руками "за" этот закон".

Майор Дмитрий Д. "С одной стороны, как офицер, я поддерживаю любые меры по укреплению дисциплины в армии. С другой стороны, понимаю, что толку от принято закона много не будет и СЗЧ не станет меньше. Но теперь это будет билетом в один конец, сзчшники не будут возвращаться в ЗСУ, боясь тюремного наказания, а будут либо годами прятаться, либо сразу бежать за кордон".