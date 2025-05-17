Солдату ВСУ по ошибке выплатили 2,5 млн грн вместо 25 тысяч. Он решил не возвращать деньги и через несколько дней ушел в СЗЧ.

Об этом говорится в приговоре Соборного районного суда города Днепра, вынесенном 1 мая.

Старший солдат должен получить 25 043 грн денежной помощи на оздоровление. Однако служебные лица воинской части 28 декабря 2024 года ошибочно перечислили военному 2 441 739 грн, то есть в сто раз больше, чем было положено.

Из материалов дела следует, что солдат решил не возвращать деньги, а 7 января самовольно покинул часть. Задержали его через два месяца — 6 марта.

Военный при рассмотрении дела признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В приговоре отмечается, что солдат добровольно вернул на расчетный счет воинской части 1,5 миллиона, которые еще не успел потратить.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией в пользу государства всего его имущества. Также он должен вернуть потраченные 868 991 грн.

Война в Украине идет 1179-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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