Народный депутат Анна Скороход заявила, что количество тех, кто самовольно оставил часть, приблизилось к 400 тысячам.

Такую цифру она озвучила в эфире "Politeka Online".

"Цифры по СЗЧ, например, на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам. Это цифры общие, очень многие возвращаются", - заявила она.

По словам нардепа, многие уходят из-за отсутствия демобилизации.

"Но очень многие никогда не вернутся, потому что это принципиально. Сказали: нельзя людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным. Поймите, они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться домой - к своим детям, жёнам, и вообще вернуться в обычное русло жизни. А отношение к ним - "вы вернётесь только после победы" - оно же только усугубляет ситуацию. Поэтому это тоже одна из основных причин СЗЧ", - сообщила Скороход.

Ранее экс-нардеп и действующий военный Игорь Луценко говорил, что в месяц правоохранители регистрируют около 16–19 тысяч СЗЧ - реально их раз в 5 больше.

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