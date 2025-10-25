С 1 ноября подать заявление на отсрочку можно будет только через приложение "Резерв+" или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ, ЦНАП - укр.).

Об этом сообщают СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на распоряжение Минобороны Украины.

Территориальные центры комплектования армии больше не будут принимать соответствующие бумажные документы. Заявляется, что это уменьшит очереди в ТЦК.

Согласно новым правилам, часть отсрочек будет продлеваться автоматически – в тех случаях, когда государство может подтвердить право на отсрочку через реестры или данные, которые не меняются со временем.

При этом бумажный документооборот по вопросам отсрочек военнообязанных переносится в ЦПАУ, а процесс оформления переводится в цифровую форму.

Напомним, ранее в "Резерв+" добавили две новые отсрочки.

Накануне министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 ноября большинство отсрочек можно будет оформить в "Резерв+" или ЦПАУ.

Война в Украине идёт 1340-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 25 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

