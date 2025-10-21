Золочевский районный суд Львовской области оштрафовал исполняющего обязанности начальника Золочевского районного ТЦК и СП Богдана Ослабу за незаконную мобилизацию мужчины, который является единственным опекуном своего отца-инвалида.

Это следует из постановления суда от 16 октября.

Суд признал военкома виновным в неправомерном призыве гражданина, который имел право на отсрочку. Заявление этого мужчины об отсрочке находилось на рассмотрении в соответствующей комиссии, однако военнообязанного все равно призвали.

Суд квалифицировал дело по части 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода и назначил Ослабе штраф в размере 34 тысяч гривен.

Сам военком пояснил, что допустил халатность из-за небольшого опыта работы.



Напомним, изначально во Львовском областном ТЦК заявляли, что действовали в рамках закона, уточняя, что мужчина имел право на отсрочку от мобилизации, однако документы для её продления были поданы не вовремя.

Мобилизованного уже освободили из армии по требованию прокуратуры.