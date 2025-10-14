Прокуратура добилась увольнения из Вооруженных сил Украины незаконно мобилизованного жителя Львовской области, который был единственным опекуном отца-инвалида.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец – инвалид I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было. Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", - сообщает прокуратура.

Кроме того, на временно исполняющего обязанности главы местного ТЦК составили админпротокол за превышение служебных полномочий.

Напомним, ТЦК заявлял, что действовал в рамках закона. Отмечалось, что мужчина имел право на отсрочку от мобилизации, но документы для её продления не были поданы вовремя.

Ранее Верховный суд постановил, что незаконная мобилизация с нарушением порядка прохождения ВВК не является поводом для увольнения с военной службы.

Однако административный суд не согласился с Верховным судом по поводу необратимости мобилизации с нарушениями.