Житель Черкасс Василий Вертянкин, работающий массажистом, рассказал, что уже почти месяц находится в ТЦК и СП своего города. За это время его возили в восемь разных военных частей, но ни в одной не взяли из-за проблем со здоровьем.

Публикация о его мытарствах появилась в Фейсбуке.

Вертянкин заявил, что военкомы его похитили 10 сентября и удерживают вот уже почти месяц без "права на юридическую помощь, без телефона и вообще без каких-либо прав". По его словам, под угрозой физического насилия из Черкасс его отвезли в киевский Святошинский ТЦК, где без его участия медицинская комиссия решила, что он годен к службе. Мужчину не осмотрел ни один врач, он не сдал ни одного анализа, но был признан годным.

"После этого меня начали возить в разные части по Украине, чтобы пристроить, но так как имею определенные проблемы со здоровьем, в большинстве случаев меня не брали, но в двух случаях уже готовы были оформить в часть. Есть прямая угроза моей жизни и здоровью, так как не раз слышал прямые угрозы в свой адрес! Написаны заявления в полицию и прокуратуру, но на сегодняшний день это не дало никаких результатов", - написал Василий.

Он сообщил, что в ТЦК вместе с ним находятся "много больных людей, которым отказываются передавать их лекарства, привозят больных с открытой формой туберкулёза, наркоманов, бомжей". Он также наблюдал, как два раза к удерживаемым вызывали скорую: одному мужчине с приступом эпилепсии, а второму - с остановкой сердца. Причем охрана недомогающим не помогала.

"Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным", - резюмировал Василий.

Ранее мы сообщали, что под Ровно военкомы мобилизировали священника, отпевавшего погибшего бойца ВСУ.

А под Тернополем работники ТЦК задержали оператора австрийской телекомпании, когда он ехал на съемки. Причем мужчина уже служил и официально уволен из армии.