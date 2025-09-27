Блогер из Одессы смог в прямом эфире случайно заснять попытку задержания мужчины людьми в военной форме. Предположительно, это были сотрудники ТЦК.

Видеоролик с места событий появился в местных пабликах.

На опубликованных кадрах можно заметить, как автор замечает попытку нескольких мужчин в форме посадить мужчину в автомобиль, во время чего сам мужчина просит о помощи. После этого он подходит к коммпании и начинает просить отпустить задержанного.

"Опа, ТЦК крутят, пацаны. ТЦК крутят пацана. Н@@уй вы это делаете, отпустите человека. Че вы делаете? Вы че с ума сошли? Люди, подходите сюда", - говорит автор.

Когда он и другие люди подбежали, парня отпустили, а автомобиль быстро скрылся с поля зрения.

Напомним о случае в Каменце-Подольском Хмельницкой области, где произошел массовый конфликт между ТЦК, полицией и гражданскими лицами. Военкомы силой усадили мужчину в автомобиль, что вызвало возмущение прохожих, которые окружили машину и повредили её колеса.

Война в Украине идет 1312-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

