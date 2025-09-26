За бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и споциальной поддержки Евгения Борисова внесли 44 миллиона гривен залога, чтобы он вышел на свободу.

Об этом сообщается в справке Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киеве, которую публикуют телеграм-каналы.

Судебная администрация подтвердила поступление денег на специальный депозитный счет в качестве залога за 53-летнего военкома.

Среди перечня компаний и лиц, которые выделили средства на освобождение Борисова из СИЗО, оказались два адвоката Виктора Януковича Виталий Сердюк и Александр Бабиков. Последний также работал заместителем директора ГБР при Романе Трубе.

Отметим, что изначально Борисову назначили залог в 402 миллиона, но постепенно суд снизил его до 44 миллионов гривен.

Напомним, Борисов является миллионером, причем в иностранной валюте. Его родственники покупали элитную недвижимость в Испании.

Борисов уже выходил ранее из СИЗО под залог в 40 миллионов, однако его тут же задерживали по новому подозрению.