С 1 ноября большинство отсрочек можно будет оформить в "Резерв+" или Центр предоставления административных услуг(ЦНАП). Решение утверждено правительством.

Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, отсрочки, основания для которых отражены в госреестрах, будут продолжены автоматически – таким образом более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в ТЦК.

Также министр сообщил, что наиболее распространенные типы отсрочек можно оформить онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦНАП: сейчас это 9 типов, в ноябре прибавятся еще два.

"Бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью заменяем электронным документом в Резерв+ или бумажную справку с QR-кодом", – добавил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что Кабинет министров утвердил постановление, по которому мужчины 25-60 лет, не состоявшие на учете, автоматически вносятся в реестр по данным из других государственных систем.

Также сообщалось, что в Верховной Раде народные депутаты предлагают разрешить нарушившим правила военного учета украинцам устраиваться на работу и получать бронь.