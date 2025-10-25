В субботу, 25 октября, в Украине идет 1340-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 25 октября
9:33 В Киеве до сих пор бушует пожар на месте одного из прилетов.
8:43 Прилёты по Петропавловскому району Днепропетровской области.
Также власти подтвердили удар по инфраструктуре в Павлограде.
8:09 Ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв и пожар.
Кличко сообщил о восьми пострадавших и повреждённых домах в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.
Также он заявил о пожарах в нежилой застройке.
На участках в районе метро "Красный хутор" и завода Ковальской перекрыты дороги.
Ряд пабликов пишут, что прилеты были по ТЭЦ, но официально это пока не подтверждалось.
Отметим, что киевские ТЭЦ в октябре регулярно подвергались ударам.