В субботу, 25 октября, в Украине идет 1340-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 25 октября

9:33 В Киеве до сих пор бушует пожар на месте одного из прилетов.

8:43 Прилёты по Петропавловскому району Днепропетровской области.

Также власти подтвердили удар по инфраструктуре в Павлограде.

8:09 Ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв и пожар.

Кличко сообщил о восьми пострадавших и повреждённых домах в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Также он заявил о пожарах в нежилой застройке.

На участках в районе метро "Красный хутор" и завода Ковальской перекрыты дороги.

Ряд пабликов пишут, что прилеты были по ТЭЦ, но официально это пока не подтверждалось.

Отметим, что киевские ТЭЦ в октябре регулярно подвергались ударам.